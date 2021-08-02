Во 2-й Западный окружной военный суд поступила жалоба на решение Московского гарнизонного военного суда, приговорившего бывшего начальника «банковского» отдела ФСБ Кирилла Черкалина к семи годам колонии за получение взяток и мошенничество, пишет «Коммерсант» . Приговор удовлетворил всех без исключения участников процесса, а недовольны им остались «заинтересованные в решении суда лица» из числа бывших подельников осужденного — арестованный экс-полковник ФСБ Дмитрий Фролов и находящиеся в международном розыске бывшие банкиры Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.

Отмечается, что обозначенные в приговоре граждане «Ф», «С» и «Б» сочли, что гарнизонный суд необоснованно утвердил заявленный следствием ущерб в 638 млн рублей, вменяемый всем, в том числе не осужденным еще обвиняемым по делу. На данный момент бывшие подельники мошенника Черкалина еще не осуждены и с точки зрения закона остаются невиновными.

В окружном суде сообщили, что жалобы действительно поступили в апелляционную инстанцию, однако дата их рассмотрения еще не определена, так как судье перед началом процесса нужно будет ознакомиться не только с приговором, но и со всеми привезенными в микроавтобусе 270 томами уголовного дела. Сколько времени займет работа с документами, пока не ясно. Соответственно, и содержание поданных жалоб пока известно лишь судье, который взялся их изучать.

«У нас к приговору претензий нет», — заявил адвокат осужденного Вадим Михайлов, уже согласовавший позицию со своим клиентом. Сразу после окончания процесса в первой инстанции представитель Генпрокуратуры Милана Дигаева тоже сообщила, что с выводами суда согласна. Потерпевший Сергей Гляделкин сказал, что считает проведенный судьей Вадимом Корчагиным процесс образцовым и полагает, что его можно «включать в пособия для изучающих юриспруденцию».

Разбиравшееся с этим эпизодом ГВСУ СКР установило, что в 2010 году фирме принадлежали квартиры в пяти свежепостроенных многоэтажных домах в Левобережном районе Москвы. При этом самой «Юрпромконсалтинг» (ЮПК) и, соответственно, всем ее имуществом владели тогда четверо бизнесменов — Гляделкин и его родственник Игорь Ткач, занимавший одновременно ответственные должности в правительстве Москвы, а также Столяренко и Бондаренко.

Банкиры, как признал суд, решили завладеть долями своих партнеров в ООО и привлекли для реализации этого плана своих знакомых сотрудников управления «К» ФСБ Фролова, Черкалина и Васильева. Чекисты, запугав родственников возбуждением уголовного дела, вынудили их передать свои доли в ООО близкому к банкирам человеку, после чего участники мошенничества, как говорится в материалах суда, вывели средства со счетов ЮПК и «распорядились ими по собственному усмотрению».