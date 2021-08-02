Банк России установил официальные курсы валют на 3 августа.

Курс доллара понизился на 12,32 копейки, составив 73,0156 рубля (73,1388 рубля на 2 августа). Курс евро опустился на 21,96 копейки до 86,7717 рубля (с 86,9913 рубля на 2 августа).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 12:36 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,97 рубля (минус 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:36 мск стоил 86,71 рубля (минус 15 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 72,87 до 73,25 рубля за доллар и от 86,61 до 87,38 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА