Более 2 трлн рублей будет направлено на развитие инфраструктуры в России в ближайшие годы, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Итого у нас в активе более 2 триллионов рублей — это колоссальные деньги, это по масштабу больше, чем многие нацпроекты. Эти деньги мы должны вложить в инфраструктуру городов, чтобы люди реально почувствовали улучшение», — сказал Хуснуллин.

По его словам, инициатива получила название «инфраструктурного меню». В частности, она предполагает инфраструктурные кредиты регионам на 15 лет под 3% годовых, на которые будет выделен 1 трлн рублей до 2026 года включительно, отметил вице-премьер. На такую же сумму на этот кредит можно привлечь еще внебюджетные средства, добавил он.

«За эти деньги можно построить дороги, инженерные сети, подводящую инфраструктуру к местам, где создаются рабочие места, подводящую инфраструктуру к жилым проектам, социальным объектам — все, что даст возможность привлечь инвестиции и увеличить налоговую базу в регионах», — подчеркнул зампредседателя правительства.

Кроме того, 150 млрд рублей выделяются из Фонда национального благосостояния на ликвидацию ветхих сетей в жилищно-коммунальном хозяйстве. «То есть там, где большие объемы изношенных сетей, мы будем давать дополнительные деньги», — пояснил Хуснуллин. Еще 150 млрд рублей предусмотрено на инфраструктурные облигации ДОМ.РФ, которые позволят профинансировать инфраструктуру для строящихся жилых микрорайонов, отметил вице-премьер.

Вместе с этим 600 млрд рублей регионы смогут использовать за счет реструктуризации ранее взятых кредитов, заключил он.