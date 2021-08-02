Если не вводить в дальнейшем никаких ограничений, то по итогам года доходы предприятий общепита в Москве должны выйти на уровень 2019 года. Такой прогноз в интервью РБК дал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Самое главное в поддержке бизнеса — не раздать деньги, а дать возможность работать. Поэтому, как только ситуация позволила, мы отменили QR-коды. И сейчас бизнес наверстывает упущенное. Не полностью, но в значительной степени. Я думаю, если не вводить больше никаких ограничений, по итогам года общепит выйдет на уровень 2019 года», — спрогнозировал Собянин.

Мэр отметил, что на поддержку граждан и бизнеса власти потратили около 100 млрд рублей, включая прямые выплаты, отсрочку арендных платежей и налоговые преференции.

«Если ситуация требует, мы эти меры поддержки продлеваем. И даже кое-что новое вводим, например для общепита: гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг. Плюс продлили льготную программу кредитования», — заключил градоначальник.

Правительство предложило смягчить условия доступа МСП к господдержке Правительство РФ готово смягчить условия доступа к финансовым мерам поддержки для некрупных компаний, совершивших незначительные нарушения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на размещенный в базе Госдумы законопроект. Речь идет о дифференциации сроков моратория для компаний МСП, нарушивших условия господдержки.

Анна КОМАРОВА