Правительство РФ приняло новые правила разработки административных регламентов предоставления госуслуг, подготовленные Минэкономразвития России. Теперь для того, чтобы получить все полагающиеся гражданину меры социальной поддержки, больше не нужно самостоятельно изучать весь перечень имеющихся государственных услуг и сверять, может ли он на них претендовать. При регламентации госуслуг будут использованы инновационные инструменты, среди которых профилирование заявителя, говорится в сообщении ведомства.

«По сути, механизм профилирования освободит граждан от необходимости разбираться в документах, требующихся для предоставления услуги. Портал госуслуг автоматически будет предлагать подобранный под конкретного заявителя вариант услуги с четким перечнем необходимых документов, сроками предоставления услуги и конкретным результатом. Для этого гражданину нужно будет заполнить все разделы личного кабинета на портале госуслуг», — пояснили в Минэкономразвития.

Например, при предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг портал госуслуг укажет, какой комплект документов требуется подать гражданину в зависимости от его гражданства, состава семьи, наличия или отсутствия зарегистрированных в квартире людей. В зависимости от возраста, трудового стажа, наличия наград, состояния здоровья и других факторов портал госуслуг определит, на какие из видов пенсий может претендовать гражданин.

В Минэкономразвития ожидают, что полномасштабное внедрение механизма профилирования в рамках более чем 600 федеральных услуг произойдет до 1 января 2023 года, а для всех региональных и муниципальных услуг — до 1 января 2024-го.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

