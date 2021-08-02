Банк России систематизировал основные виды недобросовестных практик на финансовом рынке и предлагает использовать для них единые термины и определения. Это должно помочь участникам рынка и регулятору обсуждать вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг на одном языке, а значит, более эффективно, уверены в ЦБ.

Разные способы введения потребителя в заблуждение часто объединяют понятием «мисселинг», что означает продажу одного финансового продукта под видом другого. Однако это лишь одна из пяти выделяемых Банком России наиболее распространенных недобросовестных практик:

1. Подмена продукта (Mis-seling) — продажа одного финансового продукта под видом другого. Например, инвестиционных облигаций (доход по которым зависит от поведения базового актива) под видом вклада, только более выгодного.

2. Непрозрачное ценообразование (Mispricing) — введение в заблуждение относительно размера комиссий или справедливой стоимости: от сложных тарифов, в которых скрыта переплата, до случаев, когда клиент платит за дешевую услугу по цене дорогой.

3. Связанная продажа (Tied selling) — ее классическим проявлением стало навязывание страховки при выдаче кредита, хотя банк в любом случае должен предложить вариант на сопоставимых по сроку и сумме условиях без страхования.

4. Недобросовестное информирование (Misinforming) — например, обещание гарантированного дохода по продуктам, не являющимся вкладом.

5. Продажа неподходящих продуктов (Unsuitable selling) — не учитываются знания, склонность к риску, возраст и другие особенности человека.

В дальнейшем, уточняет ЦБ, данный глоссарий будет пополняться. Аналогичные понятия и термины уже используются в работе центральных банков многих стран.

Как напоминает регулятор, для противодействия этим практикам при участии Банка России недавно приняты законы, которые, в частности, дают гражданину право вернуть навязанную к кредиту дополнительную услугу и позволяют устанавливать единые для рынка правила продаж финансовых продуктов. С 1 октября 2021 года начинается обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов на понимание рисков перед покупкой сложных финансовых инструментов.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

