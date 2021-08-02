В США истек срок двухлетнего соглашения по «потолку» госдолга, передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Лимит суммы долга США в 2019 году был установлен на уровне 22 трлн долларов, однако в июне этого года задолженность выросла до 28,5 трлн. По информации агентства, если конгресс не предпримет никаких действий, Министерству финансов США придется пойти на крайние меры. Теперь ведомство сможет распоряжаться только денежными средствами на счетах — 450 млрд долларов.

«Настал тот момент, когда необходимо обратить внимание конгрессменов на эту проблему и сесть за стол переговоров», — заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики Питерсона Дэвид Уилкокс.

В августе 2019-го лимит госдолга США был приостановлен на два года решением конгресса США. Так как новый план по увеличению «порога» или его заморозке еще не разработали, чиновники прекратили продажу ценных бумаг государственных и местных органов власти, которые помогают инвестировать доходы от облигаций.

Соединенные Штаты Америки активно наращивают внешние заимствования со времен кризиса 2008 года. При президенте Бараке Обаме долговые обязательства увеличились на 9 трлн долларов, при Дональде Трампе — еще на 7 трлн. В 2018-м они составляли уже 78% ВВП — это уровень, который Всемирный банк называет опасным.

По прогнозам, госдолг должен был превысить размер американской экономики через десять лет. Однако из-за пандемии коронавируса и расходов на поддержку национального хозяйства это случилось раньше. В итоге этой весной государственный долг США достиг 28 трлн долларов, или 101% ВВП. Подобное было только после Второй мировой войны.