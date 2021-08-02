Россия эксплуатирует старую модель экономики, которая себя изжила, заявил в интервью РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он считает, что для перехода к новой модели нужны экспортный прорыв и внутренние инвестиции.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — заявил Кудрин.

По его словам, темпы экономического роста в среднем за последние годы достаточно низкие. По данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 2013—2020 годах составил около 0,5%. Председатель Счетной палаты считает, что одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4—5% в год. Второй фактор — наращивание внутренних инвестиций.

«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная вселенная. Экономика спроса ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти, это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», — сказал глава Счетной палаты.

Экспорт товаров из России, по данным ФТС, в среднем за последние пять лет составил 371 млрд долларов. В российском экспорте традиционно преобладают топливно-энергетические товары: 53% (или 87,5 млрд долларов) за пять месяцев 2021 года. «Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», — уверен Кудрин.