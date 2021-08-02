Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии остались в плюсе после снижения от максимальных значений дня. Индекс Мосбиржи завершил основные торги на отметке 3 788,1 пункта (рост к значению предыдущего торгового дня — 0,44%). Индекс РТС увеличился на 0,62% до 1 635,9 пункта.

Лидерами роста котировок 2 августа стали акции компании «ПИК» (плюс 1,88%), глобальные депозитарные расписки группы TCS (плюс 1,77%) и акции «Русала» (плюс 1,53%). Наиболее заметное снижение котировок показали глобальные депозитарные расписки группы Fix Price (минус 3,44%), акции «ФосАгро» (минус 1,88%), «Детского мира» (минус 1,81%).

В течение торговой сессии акции СберБанка подорожали на 0,79%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,57%, «Магнита» — на 0,43%. Потеряли в цене акции «Газпрома» — минус 0,44%, «Полюса» — минус 0,31%, Mail.ru — минус 0,79%. Стоимость акций «Норникеля» по сравнению с результатами предыдущих торгов осталась неизменной.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова констатировала, что индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии отступили от ее максимумов, не получив однозначных позитивных сигналов; рублевый индикатор так и не преодолел сопротивления в 3 800 пунктов.

Эксперт указывает на неоднозначный внешний фон в понедельник: «На мировых фондовых биржах в понедельник преобладал оптимизм, чего нельзя было сказать о нефтяных площадках. Текущее падение цен на «черное золото» ставит под угрозу восходящее движение на российском рынке в целом и по рублю в частности».

«Перспективы краткосрочного тренда на рублевом рынке на данный момент неоднозначны, хотя долларовый сегмент продолжает чувствовать себя достаточно уверенно во многом ввиду слабости американской валюты. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3 730—3 830 пунктов», — отметила Кожухова.



Данил КЛЯХИН