Рубль немного подорожал к доллару и евро по итогам основной валютной сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил около 73,02 рубля, что на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,67 рубля (минус 18 копеек).



В ходе сессии было проведено 32,7 тыс. сделок с долларом на 1,7 млрд долларов и 5,6 тыс. сделок с евро на 245 млн евро. Курсовые диапазоны составили 72,68—73,25 рубля за доллар и 86,39—87,38 рубля за евро.

«После небольшого восстановления позиций в конце прошлой недели доллар в понедельник возобновил снижение на глобальных площадках. <…>

На валютных площадках развивающихся рынков американская валюта в понедельник также демонстрировала преимущественно снижение. <…>

Усиление аппетита к риску на развивающихся рынках позволяло российскому рублю не замечать снижение нефтяных котировок в начале недели. В ходе торгов в понедельник котировки марки Brent снижались на 2%, усилив падение ближе к концу рабочего дня. В частности, цены опустились ниже 74 долларов за баррель, обновив недельный минимум», — комментирует начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Ася ШАЛИМОВА

