Рыночные ставки по ипотечным кредитам в России до конца года могут достигнуть 8,5—9% годовых. Такое мнение высказал в понедельник журналистам генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, передает ТАСС.

Согласно данным Банка России, на 1 июля средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,07% годовых. Кроме того, в июле ЦБ РФ повысил ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам, с 5,5% до 6,5% годовых.

«Я думаю, что может быть 8,5—9% рыночная ставка по ипотеке <…> до конца года», — сказал Мутко на церемонии вручения ключей пайщикам последнего долгостроя «СУ-155» в Москве. При этом сегодня, по его словам, рыночная ставка по ипотеке уже достигает 8,2%, по льготной ипотеке на новостройки ставки в среднем составляют 6,1—6,2%, по семейной ипотеке — 5,5%.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

По оценке гендиректора «ДОМ.РФ», средние ставки по рефинансированию ипотеки к концу года достигнут 8,3—8,4%, отдельно по вторичному рынку жилья — 9—9,2%.



Также, как отметил Мутко, по итогам 2021 года показатели по выдаче ипотеки будут примерно на уровне 2020 года. «Думаю, что [будет выдано] 1,7—1,8 миллиона ипотечных кредитов. <…> В следующем году, думаю, такого бурного роста [на рынке ипотеки] не будет», — добавил он.