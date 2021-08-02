В службу финансового омбудсмена в январе — июне 2021 года поступило 6 665 обращений в отношении деятельности кредитных организаций. Об этом сообщил ТАСС главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

По его словам, по результатам рассмотрения поступивших обращений было вынесено 2 001 решение. Средний размер требований в обращениях потребителей по вопросам деятельности кредитных организаций составил 115,6 тыс. рублей.

«Спорные ситуации между банками и клиентами возникают чаще всего в сфере потребительского кредитования: потребители направили 5 195 таких обращений. Наиболее распространенным спором в этом сегменте стало несогласие потребителей с размером (удержанием) платы за дополнительные услуги. Как правило, это связано с приобретением страховки при предоставлении кредита или присоединением клиента к коллективному договору страхования», — пояснил Воронин.

По теме банковских счетов и переводов поступило 1 201 обращение, банковских вкладов — 255 обращений, обменных операций — десять обращений, хранения ценностей — четыре обращения.

Чаще всего работой банков недовольны потребители в возрасте от 25 до 44 лет. В первом полугодии 2021 года в службу финансового уполномоченного обратились 2,1 тыс. потребителей этой возрастной категории за разрешением споров с кредитными организациями по поводу оказания банковских услуг. На втором месте по количеству обращений — граждане в возрасте от 45 до 65 лет (1 887 человек), на третьем — в возрасте более 65 лет (360 человек), на четвертом — до 25 лет (96 человек). Среди заявителей женщины составляют 51%, мужчины — 49%.

Воронин сообщил, что в целом число жалоб от потребителей финансовых услуг в первом полугодии 2021 года увеличилось по сравнению с таким же периодом годом ранее на 4,5% до 94,2 тыс. Финомбудсмен пояснил, что рост произошел ввиду включения с 1 января 2021 года в сферу компетенции финансового уполномоченного споров потребителей с банками, а также с негосударственными пенсионными фондами, кредитными потребительскими кооперативами и ломбардами. По результатам обращений было принято 54,6 тыс. решений.

