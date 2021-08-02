На поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате ограничений из-за коронавируса, будет дополнительно выделено 8 млрд рублей. Об этом 2 августа на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает поддерживать малый и средний бизнес. Многие такие предприниматели по-прежнему находятся в сложном положении. В ряде регионов сохраняются, а в других — вводятся новые ограничения для более эффективной борьбы с распространением коронавируса. Чтобы помочь предпринимателям пройти этот непростой период, направим дополнительные средства на их поддержку. Это предложение недавно одобрил президент на совещании с правительством», — заявил Мишустин.

По его словам, субсидии смогут получить не только компании малого и среднего бизнеса, но и социально ориентированные некоммерческие организации. Заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика.

«В прошлом году ФНС достаточно оперативно обеспечила доведение средств до предпринимателей. Уверен, они справятся с этой задачей и сейчас», — сказал глава Кабмина.