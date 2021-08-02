Государство выделит 10 млрд рублей в качестве своего вклада в Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий. Об этом 2 августа на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«В рамках исполнения поручения президента создан специальный Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий. Он будет действовать на принципах государственно-частного партнерства, в форме инвестиционного товарищества. У него будут две ключевые задачи: увеличить приток инвестиций в высокотехнологичные проекты и поддержать развитие приоритетных отраслей российской экономики. В качестве вклада государства в его капитал выделим 10 миллиардов рублей. В таком же объеме будут привлечены частные средства», — заявил Мишустин.

По словам главы правительства, аккумулирование в фонде государственных и частных средств позволит сформировать солидный ресурс, необходимый для проработки и запуска различных технологических новинок. «Рассчитываем, что такой шаг позволит создать благоприятные условия для концентрации инвестиционных ресурсов и ведения высокотехнологичного бизнеса в России», — сказал глава правительства.

Закон о создании Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий президент РФ Владимир Путин подписал 2 июля 2021 года. Фонд предусматривает работу на основе договоров инвестиционного товарищества. Изначально основные условия участия в фонде подписали AEON, ЕСН, «Интеррос», «Полюс», «Ренова», ТМК, «Синара», «Уралхим», «Уралкалий», «ФосАгро».

Данил КЛЯХИН