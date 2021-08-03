Рубль символически укрепляет позиции к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:56 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,015 рубля, что на 4,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 7:55 стоил около 86,715 рубля (минус 1,25 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 72,91—73,125 рубля за доллар и 86,66—86,8425 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

