Уровень бедности в России можно довольно быстро снизить в два раза с помощью многофакторной модели нуждаемости, заявил в интервью РБК председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

«Но самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза. С учетом многофакторной модели нуждаемости, которая подразумевает, что если у тебя есть вторая квартира или вторая машина («имущественная обеспеченность»), то ты ограничен в получении социальной выплаты. С учетом этого ограничения мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое. Правительство на самом деле работает над этой историей», — сказал глава СП.



По его словам, в прошлом году бедность составила 12,1%, или более 17 млн человек, и большая часть — это семьи с детьми. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме уточнял, что семьи с детьми составляют 82% бедных россиян. «Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам», — считает Кудрин.



Конечно, добавил он, это не полностью решает проблему бедности, поскольку 11—12 тыс. рублей в расчете на человека — это не так уж много. «Мы за постоянные меры по борьбе с бедностью. В 2020 и 2021 годах был введен ряд мер: часть из них — постоянные, часть — временные. Например, доплаты семьям со школьниками к новому учебному году — это разовая мера, но она, конечно, в такой степени не сработает. Я не хотел бы здесь раскрывать всех карт, пусть это сделает правительство. У правительства есть своя модель, и она вполне разумная», — рассказал Кудрин.



У Счетной палаты, уточнил он, есть отчет о разных подходах к анализу бедности. Но в ведомстве не возражают против модели, принятой в правительстве, «потому что это понятный социально-политический критерий — доля населения с доходом ниже прожиточного минимума».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что работа системы «Социальное казначейство» — повышение адресности в оказании помощи нуждающимся гражданам — позволит снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024-м — до 10,4%, а к 2030 году — в два раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%. По словам вице-премьера, цель программы состоит в быстром и адресном предоставлении мер соцподдержки. Как уточнила Голикова, большой массив данных о гражданах позволит сразу выявлять тех, кто нуждается в помощи, не дожидаясь обращения за ней.

В июле 2020-го президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране к 2030 году вдвое по сравнению с 2017-м. Ранее цель ставилась президентом к 2024 году. Котяков в интервью Владимиру Познеру заявлял, что достичь поставленной цели к 2024 году будет достаточно трудно. Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек, или 12,9% населения РФ. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в IV квартале 2020 года до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения. Всего, по предварительным итогам 2020 года, в России 17,8 млн бедных граждан (12,1%).

Екатерина САВЕЛЬЕВА

