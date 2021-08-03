Сумма хищений средств вкладчиков банка «Таврический», в которых обвиняются бывший член Совета Федерации РФ и владелец ликеро-водочного завода ЗАО «Ливиз» Александр Сабадаш, а также его соучастники из числа бывшего руководства кредитной организации, приблизилась к 1 млрд рублей. Об этом РАПСИ сообщили в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.



Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела.

«Следствие вменяет соучастникам 16 эпизодов преступления (при предъявлении обвинения их было десять. — Прим. ред.), в результате реализации которых было похищено 952 миллиона рублей», — уточнили в ОПС, пояснив, что об этом говорилось на заседании по продлению меры пресечения одному из фигурантов в виде заключения под стражу — бывшему заместителю председателя правления банка «Таврический» Дмитрию Гаркуше.

В целом обвиняемые находятся под арестом (уже отбыв наказание по предыдущим обвинениям) около девяти лет, с тех пор как правоохранительные органы вышли на схему хищений. Кроме Сабадаша и Гаркуши под следствием находится бывший председатель правления банка «Таврический» Сергей Сомов, а также бывший финансист Сабадаша Гарри Иткин, который находится в международном розыске и скрывается за границей, дело последнего выделено в отдельное производство.



По версии следствия, фигуранты оформляли невозвратные кредиты на ООО «Милан» на основании фиктивных договоров, связанных якобы с легальной предпринимательской деятельностью по импорту производственного оборудования для изготовления пресс-форм для производства стеклянных бутылок у компании-нерезидента Renaissance Premier S. A.

В банке «Таврический», комментируя публикацию, подчеркнули, что обстоятельства, о которых идет речь (сумма ущерба, виновные лица, ход судебного процесса и пр.), в настоящее время не оказывают негативного влияния на деятельность кредитной организации. «События, которые привели к громким уголовным делам и до сих пор вызывают повышенный интерес прессы, произошли более семи лет назад. С марта 2015 года в банке работает новая администрация, в качестве санатора к финансовому оздоровлению банка привлечен АО АКБ «Международный Финансовый Клуб». Санация исполняется в строгом соответствии с планом финансового оздоровления под надзором Банка России и государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», — отметили в пресс-центре финучреждения.

В финучреждении добавили, что возмещение ущерба, нанесенного банку «Таврический» ранее в результате действий некоторых бывших собственников и топ-менеджеров, — это часть работы по возврату проблемной задолженности, предусмотренной указанным планом. «Банк защищает свои интересы, в том числе путем инициирования судебных разбирательств и взыскания ущерба с виновных лиц, что и находит свое отражение в материалах СМИ», — уточнили в кредитной организации.