Банк России совместно с «Яндексом» хочет создать единую карту расположения точек доступа к финансовым услугам, пишут «Ведомости», уточняя, что, согласно докладу регулятора о развитии финансового сектора до 2024 года, данные ЦБ будут отображаться на базе «одного из ведущих российских картографических сервисов».

Из документации следует, что в марте регулятор провел закупку на разработку этого сервиса — договор заключили с «Яндексом», однако закупку признали несостоявшейся, поскольку только «Яндекс» подал заявку на участие, а главный конкурент «Яндекс.Карт» — сервис «2ГИС» (контролируется СберБанком) в закупке не участвовал.

Представитель сервиса уточнил, что речь идет не о создании отдельной карты — данные участников рынка о местоположении и работе точек доступа для получения финансовых услуг, предоставляемые в Центробанк на регулярной основе, будут интегрированы в браузерную и мобильную версии картографического сервиса с брендированным разделом, объяснил представитель регулятора.

Кроме того, создание брендированного раздела позволит однозначно идентифицировать принадлежность данных на карте Банку России, а карта с точками доступа будет также отображаться на официальном сайте ЦБ и в мобильном приложении «ЦБ онлайн»; на реализацию проекта Центробанк готов потратить 62 млн рублей, следует из закупочной документации.

Представитель регулятора добавил, что карта доступности финансовых услуг будет способствовать мониторингу тех групп граждан и бизнеса, которые могут находиться в зоне риска цифрового неравенства, особенно учитывая, что Интернет еще не покрывает все населенные территории России: не все потребители готовы отказаться от обслуживания в физических точках доступа в пользу дистанционного обслуживания; таким образом в ЦБ смогут не допустить цифровой дискриминации, т. е. возникновения ситуаций, когда граждане и бизнес потеряют доступ к финансовым услугам из-за невозможности их получить через традиционные каналы обслуживания и отсутствия дистанционного доступа к услугам по разным причинам, говорится в докладе.