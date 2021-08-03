Черные брокеры, которые предлагают гражданам помощь в получении кредита, теперь не просто разово берут комиссию за помощь в получении займа, а оформляют целую подписку, рассказали «Ведомостям» в микрофинансовых организациях (МФО), уточняя, что сейчас при заполнении заявки на кредит они автоматически подписывают клиента на безакцептные списания нескольких сотен рублей каждые пять — семь дней.

Отмечается, что деньги, по сути, являются подпиской за помощь в оформлении кредита, хотя его получение не гарантируется; пока случаи касаются лишь клиентов МФО и не носят массового характера, однако, по оценкам специалистов МФК «Займер», в российском интернет-пространстве действует не менее 70 недобросовестных, или черных, брокеров, взимающих с потенциальных заемщиков МФО и банков за свои «информационные услуги» скрытую комиссию.

По словам адвоката, руководителя уголовной практики BMS Law Firm Александра Иноядова, недобросовестные «брокеры» берут за свои услуги высокую комиссию от суммы займа, которая может доходить до четверти и более, и эта сумма существенно увеличивает окончательную стоимость кредита; кредитные брокеры, действующие легально, получают до 5%.

Адвокат отметил, что черные брокеры для получения кредита могут прибегнуть к незаконным методам, например подделать для клиента справку о доходах с мнимого места работы, однако получение кредита таким способом несет для заемщика существенные риски и может грозить уголовной ответственностью.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов подчеркнул, что в новой схеме клиент не просто платит разовую комиссию за консультацию, а подписывается на информационные услуги, которые не гарантируют получение кредита: списания будут происходить вне зависимости от результата, что, по словам юриста, описано в условиях оферты на одном из таких сайтов; среди таких сервисов, помогающих взять микрокредит за комиссию с подпиской, например, Zaimoman, Ryabina credit: на их сайтах клиент не сможет оформить заявку на кредит, если не поставит галочку, согласившись на снятие 250 рублей каждые пять — шесть дней.