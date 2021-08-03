📰 Бизнес предложил способ стабилизировать цены на упаковку — организовать продажи крупнотоннажной пластмассы на товарно-сырьевой бирже, пишут «Известия» , уточняя, что с инициативой выступил Союз переработчиков пластмасс. Мера позволит сформировать рыночную стоимость товара, а значит, и стабилизировать цену на сырье. Центробанк поддержал это предложение, оценив его как целесообразное. Ранее производители продуктов питания заявляли о риске подорожания продуктов из-за роста стоимости упаковки. Так, с марта 2020 года стоимость крупнотоннажных пластмасс на рынке постоянно росла. Например, полистирол подорожал с 95 рублей за 1 кг до чуть более 170 рублей к началу весны 2021 года, отметили в союзе. По мнению экспертов, вывод полимеров на биржу снимет эту проблему: ФАС получит полномочия обязать компании продавать определенный объем пластмасс.

📰 Оптовая цена электроэнергии для промышленности в первом полугодии обогнала показатель 2019 года, когда цены росли аномально быстро, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные обзора «Совета рынка». В первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал, 80% потребления) одноставочная цена за январь — июнь составила 2,53 тыс. рублей за 1 МВт•ч, что на 5,5% выше показателя первого полугодия 2019 года. Стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) достигла 1,28 тыс. рублей за 1 МВт•ч, увеличившись на 1,2%. По сравнению с 2020 годом одноставочная цена выросла на 3,8%. Генерирующие компании отмечают, что увеличение цен произошло из-за роста спроса на фоне холодной зимы и жаркого лета. Однако промышленность считает, что регуляторы могли бы сдержать рост цен.

📰 В пятницу и понедельник пара доллар/рубль опускалась вплоть до 72,68, оставаясь в рамках нисходящего импульса с 20 июля, то есть почти две недели российская валюта отыгрывает сначала ожидания, а потом и факт значительного ужесточения монетарной политики, рассказал «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Доллар, напротив, оказался под давлением на фоне падения доходностей американских гособлигаций, так как Федрезерв по-прежнему дает сигналы, что не будет торопиться в сворачивании кризисных стимулов: ультранизких процентных ставок и выкупа с рынка на собственный баланс активов по 120 млрд долларов в месяц. По словам Купцикевича, многое может измениться в предстоящую пятницу, если данные по рынку труда США отметят ускорение роста на рынке труда. Эксперт подчеркнул, что инвесторам хотя и следует держать ухо востро относительно действий ФРС, все же действовать следует на основе фактов. До сих пор они на стороне ослабления доллара из-за низких процентных ставок и сохранения уверенных темпов роста как мировой, так и множества региональных экономик, заключил аналитик.



📰 После июньского роста активности эмитентов на внутреннем долговом рынке в минувшем месяце произошло охлаждение, пишет «Коммерсант» , уточняя, что в июле корпоративные заемщики привлекли менее 190 млрд рублей, вдвое ниже результата предшествующего месяца. Снижение происходит на фоне резкого подъема ключевой ставки ЦБ. Впрочем, цикл ее повышения подходит к концу, что подстегнет спрос на корпоративные выпуски на фоне ожидаемого снижения доходности госбумаг. Эксперты отмечают, что, согласно статистике предшествующих лет, в летние месяцы почти всегда происходило снижение объемов корпоративных размещений в связи с падением деловой активности, однако в этом году дополнительное давление на рынок оказало агрессивное повышение ставки Центробанка.



Анна КОМАРОВА