Российские фондовые индексы во вторник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,22% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 779,67 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,28% и равнялся 1 631,28 пункта.

Индекс Мосбиржи не сможет продолжить рост на падающей нефти, прогнозировал перед началом торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Российский рынок акций вчера выглядел неожиданно сильно, прибавив за основную сессию более 0,4% на падающей нефти. Небольшой оптимизм внушал рост американских фьючерсов в течение дня, однако индексы США широкого профиля закрыли день снижением. Сегодня этот фактор индекс Мосбиржи отыграет утром. И все-таки рост рублевого индикатора и акций нефтяных компаний на снижающейся нефти скорее аномалия, чем формирование новой тенденции. Так что сегодня ждем небольшого снижения рынка, в лучшем случае боковика», — комментирует аналитик.

Сегодня котировки «черного золота» вновь слабо снижаются и ушли под отметку 73 доллара за баррель. Сильной поддержкой выступает отметка 70 долларов. О пробое сопротивления 76,5 доллара пока речи не идет, говорит аналитик.



Не очень хорошая картина и на других сегментах товарного рынка, отмечает Антонов: драгоценные металлы дешевеют, в минусе и большинство промышленных металлов. «Так что наметившаяся вчера коррекция по бумагам металлургов может продолжиться. Но это именно коррекция. Сталеваров и «Русал» на просадках можно аккуратно докупать», — рассуждает эксперт.

Это же, по его словам, относится и к «Газпрому», который нежеланием брать дополнительные объемы прокачки через Украину стимулирует рост цен на газ в Европу и заставляет «европейских партнеров» прикладывать все усилия для скорейшего запуска «Северного потока — 2». Эксперт по-прежнему ждет роста стоимости акций «Газпрома» выше 300 рублей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА