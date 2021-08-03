С начала 2021 года трудовое законодательство в части охраны труда женщин было значительно переработано, теперь список запрещенных профессий сокращен до 100 позиций, пишет «Российская газета» . Ранее перечень запрещенных для женщин профессий насчитывал более 400 наименований.

Согласно утвержденному приказу Минтруда, с 1 января 2022 года данный список еще раз скорректируют. При этом для подтверждения безопасных условий труда не будет требоваться заключение госэкспертизы, достаточно только результатов специальной оценки условий труда, за исключением определенных категорий, установленных в перечне.

«Ранее сфера металлообработки была для женщин под полным запретом. Теперь женщинам нельзя работать только по таким позициям, как котельщик, токарь на токарно-давильных станках, чеканщик, занятый на работах ручным пневматическим инструментом», — пояснила адвокат Софья Рубасская.

В нефте- и газодобывающей промышленностях уточнен перечень запрещенных профессий, связанных с монтажом и обслуживанием технологического оборудования, ремонтом нефтепромыслового оборудования. Теперь ограничения установлены для таких профессий, как слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад; слесарь-ремонтник, занятый монтажом и обслуживанием технологического оборудования и ремонтом нефтепромыслового оборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый обслуживанием и ремонтом технологического оборудования.

Также, как уточнила юрист, изменения претерпела авиационная промышленность. Из перечня запрещенных убраны профессии авиационного механика и техника по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам, горюче-смазочным материалам, техника по крылу, инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов).