Банк «Зенит» внедрил сервис «Самопроверка» для клиентов малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации. Новая услуга позволяет автоматически проверять операции компании предпринимателя и помогает ему своевременно принимать меры по снижению риска блокировки счета.



Сервис «Самопроверка» формирует рейтинги организации по каждой платежной операции по рублевым счетам. Компания оценивается по следующим параметрам: налоговая нагрузка, объем переводов денежных средств, надежность контрагента и назначение платежа. Рейтинг определяет вероятность блокировок средств на счете организации. Услуга работает также и при импорте документов. При наличии рискованных поручений «Самопроверка» обнаружит их и подсветит желтым цветом.

«С помощью сервиса «Самопроверка» клиенты из сегмента малого и среднего бизнеса могут проверять свои компании на предмет банкротств, арбитражных дел или исполнительных производств. Услуга также предоставляет рекомендации по улучшению качества расчетов с контрагентами», — отметил руководитель блока МСБ банка «Зенит» Дмитрий Дьяков.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

