Корпорация МСП (КМСП) начнет проверять малых и средних предпринимателей на аффилированность с их заказчиками среди компаний с госучастием, рассказал «Ведомостям» представитель госкорпорации, отметив, что такое решение, по его словам, было принято на совете директоров института развития, который возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В частности, КМСП проанализирует наличие прямой связи через владение долей в уставном капитале, наличие аффилированности МСП с органами управления заказчика, принадлежность к одной группе лиц, наличие совпадений номеров телефонов и юридических адресов МСП и заказчика; результаты будут представлены до 17 сентября.

Анализ будет проводиться по закупкам госкомпаний из периметра мониторинга КМСП, который сейчас насчитывает 1,8 тыс. компаний (крупнейшие из них — РЖД, «Ростелеком», «Росатом», «Сбер»), со следующего года их число увеличится до 3,5 тыс., уточнил представитель КМСП; количество компаний с госучастием, по которым ведется контроль соблюдения обязательной минимальной квоты закупок у субъектов МСП, может вырасти в десять раз за счет включения еще 17 тыс. региональных организаций, как предлагает КМСП, добавил собеседник.

Представитель Минэкономразвития сообщил, что критерии внесения в расширенный реестр для региональных госзаказчиков уже сформированы, ими будут считаться компании, в уставном капитале которых доля участия субъекта Федерации составляет более 50%, при этом регион сможет самостоятельно контролировать соблюдение квот и принимать меры по созданию условий для участия субъектов МСП в закупках.

По мнению экспертов, самая большая проблема сектора закупок — это его теневая сторона, из-за чего компании малого и микробизнеса неохотно идут на торги, полагая, что там невозможно выиграть и заключить контракт, поэтому важно обеспечить возможность выхода на рынок и развитие реальных представителей МСП, которые получат заказы и преференции.