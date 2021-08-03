Пользователям мобильного приложения «СберБанк Онлайн» доступна возможность совершать валютно-обменные операции голосом — с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«СберБанк стал первым банком в России, который реализовал такую возможность — клиент может не только узнавать действующий курс валют, но и проводить валютные операции с помощью Сбера, Джой или Афины», — говорится в релизе.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно сказать: «Салют, купи 100 долларов». Ассистент подберет необходимый счет для зачисления валюты, подскажет сумму операции, текущий курс и расскажет, как совершить операцию на более выгодных условиях.

Для работы доступны все валюты, которые уже есть в «СберБанк Онлайн», на данный момент их 11.

В дальнейшем «Сбер» продолжит развивать этот навык: добавит возможность отслеживать динамику курса, узнавать валютные новости, а также настраивать автопокупку валюты на счет.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

