Ипотечный портфель банка «Уралсиб» в июле превысил уровень в 100 млрд рублей. Всего за первые семь месяцев 2021 года банк выдал ипотечных кредитов на 25,9 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Высокая динамика во многом обусловлена действием программ льготного кредитования с государственной поддержкой, активным участником которых является банк «Уралсиб».

Банк предлагает клиентам целый ряд выгодных программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Кроме того, клиенты банка «Уралсиб» могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «Банк Уралсиб».