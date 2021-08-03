Сдерживание роста внутренних цен возможно и разумно лишь во время шока или пика негативного явления, в течение трех-четырех месяцев действие таких мер уже чревато другими дисбалансами, заявил в интервью РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Конечно, я с настороженностью отношусь к таким мерам. Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трех-четырех месяцев уже чревато другими дисбалансами», — пояснил он.

По словам Кудрина, гораздо целесообразнее введение целевых субсидий населению на определенные виды товаров и скидок для особо нуждающихся.

«В этом смысле я скорее за целевые субсидии населению на определенные виды товаров, за скидки для особо нуждающихся, адресную помощь», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Кудрин назвал способ быстро снизить бедность в два раза Уровень бедности в России можно довольно быстро снизить в два раза с помощью многофакторной модели нуждаемости, заявил в интервью РБК председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

Анна КОМАРОВА