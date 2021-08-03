Крупный американский инвестиционный банк Goldman Sachs повысил зарплату младшему персоналу после жалоб на выгорание новых сотрудников, заключивших огромное количество сделок во время пандемии, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.



По данным издания, базовая зарплата аналитиков первого года работы теперь будет составлять 110 тыс. долларов, а на втором году работы она вырастет до 125 тыс. Зарплата тех, кто занимает более высокую должность старшего сотрудника, повысится до 150 тыс. долларов. Эти цифры не включают годовые бонусы, которые в благоприятные годы могут в несколько раз превышать зарплату.

По данным сайта Wall Street Oasis, отслеживающего уровень заработной платы, повышение означает, что у Goldman Sachs теперь один из самых щедрых стартовых пакетов заработной платы в отрасли, хотя раньше младшим сотрудникам платили меньше, чем их коллегам в других банках.

Исполнительный директор Goldman Дэвид Соломон заявил в прошлом месяце, что банк будет «следить за тем, чтобы наши зарплаты были конкурентоспособными». «Мы работаем. И я бы сказал, что в течение нормального цикла мы будем платить соответствующим образом», — сказал Соломон.

Согласно данным Refinitiv, в 2021 году объем глобальных инвестиционно-банковских услуг вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом и составил 84,4 млрд долларов. Доля Goldman в общем объеме комиссионных выросла до 7,5% с 6,6% на тот же момент в 2020 году. Шквал слияний и поглощений, а также первичных публичных размещений акций увеличил нагрузку на младших банковских сотрудников, отмечает издание.

В Goldman шли ожесточенные внутренние дебаты по поводу оплаты труда. Некоторые топ-менеджеры утверждали, что повышение зарплаты младших сотрудников, которая является фиксированной, может создать «опасный прецедент» и привлечь «наемников», сообщала FT в июле. Однако банк вынудили поднять зарплаты его конкуренты, а также опасения, что он может потерять своих самых перспективных младших сотрудников. Они могли перейти в частные инвестиционные или технологические группы, которые предлагают сопоставимую зарплату, но зачастую лучший баланс между работой и личной жизнью.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

