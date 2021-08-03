Московская биржа планирует осенью предоставить инвесторам возможность заключать сделки на долговом рынке после 19:00, говорится в сообщении торговой площадки. На вечерних торгах станут доступны все облигации федерального займа (ОФЗ) и еврооблигации, которые обращаются на Московской бирже.



Вечерние торги облигациями будут интересны прежде всего частным инвесторам, внимание которых к долговому рынку растет. На сегодняшний день их доля в объеме торгов на долговом рынке Московской биржи составляет 15%.

«Облигации — наиболее понятный и наименее рискованный продукт для частных инвесторов, которые впервые выходят на биржевой рынок. Сегодня доступ к Московской бирже имеют почти 13 миллионов физических лиц, объем вложений в облигации которых составляет уже около 1,5 триллиона рублей. Наша задача — предоставить им самые широкие возможности для управления своими портфелями ценных бумаг», — комментирует директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков.

Ликвидность по облигациям в период вечерних торгов будут поддерживать маркетмейкеры.

Сегодня на вечерних торгах Мосбиржи, которые проводятся в период с 19:00 до 23:50 мск, можно заключать сделки с российскими и иностранными акциями, биржевыми фондами, валютой, драгоценными металлами, фьючерсами и опционами.

На рынке облигаций Московской биржи обращаются ОФЗ, субфедеральные, муниципальные, ипотечные и корпоративные облигации. Объем размещенных выпусков облигаций за последние пять лет вырос более чем в два раза и сейчас составляет 32,6 трлн рублей.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

