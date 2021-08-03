Банк России установил официальные курсы валют на 4 августа.

Курс доллара снизился на 14,32 копейки, составив 72,8724 рубля (73,0156 рубля на 3 августа). Курс евро снизился на 21,39 копейки до 86,5578 рубля (с 86,7717 рубля на 3 августа).

На Московской бирже на 13:55 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 21 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 15 копеек, валюты стоят 72,84 и 86,58 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 72,78—73,13 рубля за доллар и 86,46—86,84 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА