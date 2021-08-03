Денежные переводы «Золотая Корона» теперь доступны в Италии, Румынии и Непале, сообщает пресс-служба сервиса.



Денежные переводы в эти страны можно отправить в офисах банков — партнеров системы платежных сервисов «Золотая Корона» в России.

В Италии переводы «Золотой Короны» выдают порядка 3 тыс. партнерских офисов, расположенных на всей территории страны, включая столицу Рим и административные центры всех областей. В Румынии получить перевод можно в 54 городах и населенных пунктах страны. Более 8,5 тыс. пунктов обслуживания в Непале теперь обеспечивают выдачу денежных переводов «Золотая Корона» по всей стране.

Тариф на денежные переводы в Италию в валюте евро составляет 1,5% независимо от суммы трансакции, в Румынию — 1%. Комиссия за переводы в Непал в долларах США — 5 долларов для переводов до 500 долларов и 1% для переводов свыше этой суммы.

Кроме того, для всех этих стран действует специальное предложение — «Тариф 0%» на переводы с конвертацией валюты по курсу РНКО «Платежный Центр» (ООО) на момент отправки. Для оформления перевода без комиссии валюта, в которой оплачивается перевод, должна отличаться от валюты получения. Валюта выдачи перевода в Италии и Румынии — евро, в Непале — доллары США.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

