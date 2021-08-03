Примерно каждый пятый (18%) владелец аккаунта в приложениях для онлайн-знакомств становился жертвой преследования в социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством Sapio по заказу «Лаборатории Касперского».

В пресс-релизе компании указано, что в числе других инцидентов, с которыми сталкиваются пользователи таких приложений, — угрозы использовать личную информацию во вред, выкладывание скриншотов переписки и личных фото в публичное пространство и даже преследование в реальной жизни. Причем такие угрозы могут исходить и от тех, с кем пользователи общались в приложении, и от совсем незнакомых людей.

Чтобы максимально снизить подобные риски, в «Лаборатории Касперского» рекомендуют пользователям избегать овершеринга, то есть не делиться в сети излишними подробностями о себе. И поясняют, что, если домашний адрес, место работы, название компании или номер телефона можно легко найти в интернете, этим могут воспользоваться злоумышленники.

«В социальных сетях и различных приложениях для онлайн-знакомств, конечно, можно найти любовь всей жизни, но там присутствуют и недоброжелатели, и мошенники, использующие такие сервисы для сбора данных и последующего шантажа. Вот почему при общении онлайн важно соблюдать базовые правила цифровой безопасности. Мы рекомендуем не указывать личную информацию, такую как номер телефона, местонахождение, домашний и рабочий адреса», — отметила эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу Анна Ларкина.

Данил КЛЯХИН