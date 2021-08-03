Большинство соискателей (55%) при поиске подходящей работы сталкиваются с несоответствием предлагаемой зарплаты с их ожиданиями. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру», который выяснил, какие факторы чаще всего мешают найти подходящую работу (можно было давать несколько ответов).

Согласно опросу, 76% респондентов сталкивались с некоторыми сложностями при поиске подходящего места работы. 43% респондентов отмечают, что им сложно найти работу, так как в их регионе недостаточно подходящих вакансий. 30% участников исследования рассказали, что зачастую обещанные работодателем условия работы могут не соответствовать действительности. Почти четверти респондентов (24%) найти новую работу мешает небольшой трудовой опыт.

Еще 4% опрошенных сказали, что им работодатели отказывали в работе из-за наличия семьи и детей, 3% — из-за физических показателей, а 1% — из-за большого перерыва в работе, связанного с декретным отпуском.

В варианте «Другое» 9% респондентов рассказали, что поиск работы им усложняли невозможность переезда в другой город, а также отсутствие регистрации в России.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

