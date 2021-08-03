МТС Банк повысил ставки по линейке вкладов в рублях для клиентов – физических лиц, говорится в пресс-релизе кредитного учреждения. Максимальная доходность увеличена до 6,8% годовых. По накопительному счету «Доступный» максимальная ставка выросла до 5,5% годовых.

По сезонному вкладу «Точка роста» (с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов) доходность при условии причисления процентов к основной сумме вклада (капитализации) при размещении на 731 день увеличена до 6,7% годовых, на 550 дней – до 6,6% годовых, на 367 дней – до 6,5% годовых, на 181 день – до 6,3% годовых.

По вкладу «МТС Доходный» (без возможности пополнения, снятия средств и с выплатой процентов в конце срока) ставка увеличена до 6,0% годовых при размещении вклада на сумму от 700 тыс. рублей сроком от одного года.

По вкладу «МТС Активный» (с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов) ставка выросла до 5,6% годовых при размещении вклада на сумму от 700 тыс. рублей на срок от года.

По вкладу «МТС Свободный» (с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов) ставка увеличена до 5,4% годовых при размещении средств на срок от года. Сумма вклада – от 50 тыс. рублей.

Также МТС Банк увеличил ставки по линейке премиальных вкладов в рублях. Теперь доходность в зависимости от условий вклада составляет от 5,5% до 6,8% годовых.

Самые популярные вклады с онлайн-заявкой

Самые популярные вклады с онлайн-заявкой

Выбор пользователей Банки.ру
Название Ставка, % Мин. сумма, ₽ Мин. срок, дней
Выбор Банки.ру
Хоум Кредит Банк
7% от 1000 365
Открыть
Лиц.№ 316
Свои правила с Банки.ру (в конце срока)
Эс-Би-Ай Банк
от 6.7% от 30000 181
Открыть
Лиц.№ 3185
Летний хит
Уральский Банк Реконструкции и Развития
6.5% от 50000 300
Открыть
Лиц.№ 429
150 лет надежности
Росбанк
от 6.25% от 50000 274
Открыть
Лиц.№ 2272
Сочный процент
СМП Банк
7.05% от 100000 370
Открыть
Лиц.№ 3368
Смотреть все предложения

Данил КЛЯХИН