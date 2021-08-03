Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР об увеличении предельного размера социального налогового вычета по НДФЛ в три раза – до 360 тыс. рублей, следует из заключения Кабмина.

«Увеличение максимального размера социального налогового вычета по НДФЛ приведет к увеличению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. При этом пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к законопроекту не содержат информации об оценке размера выпадающих доходов указанных бюджетов, а также об источниках их компенсации», — указывается в заключении Кабмина.

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов во вторник внесли в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета со 120 тыс. до 360 тыс. рублей, несмотря на отрицательную позицию правительства, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически произведенных гражданами расходов на лечение, обучение, формирование пенсионных накоплений, физкультурно-оздоровительные услуги, которые в совокупности не превышают 120 тыс. рублей за год. Таким образом, при ставке НДФЛ в 13% из соответствующего бюджета таким гражданам может быть возвращено не более 15,6 тыс. рублей в год. В случае принятия законопроекта ЛДПР российские налогоплательщики смогли бы вернуть 46,8 тыс. рублей.

Авторы инициативы обращают внимание на то, что предельная сумма социального налогового вычета в размере 120 тыс. рублей была установлена более 10 лет и с тех пор ни разу не менялась. «В то же время стоимость обучения в российских вузах за этот период увеличилась более чем в три раза, цены на лекарства ежегодно росли в среднем на 10%, рубль, по оценкам специалистов, обесценился почти в три раза», — отметили они.