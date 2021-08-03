Британская страховая компания Prudential при участии Азиатского банка развития (Asian Development Bank, ADB) разработала план спасения планеты от глобального потепления с участием мировых финансовых организаций, передает «Прайм» со ссылкой на ВВС.

Предложенные меры направлены на устранение масштабного антропогенного источника выбросов углерода. Согласно плану, государственно-частные партнерства, включая крупные банки HSBC и Citi, займутся приобретением угольных электростанций, чтобы в ближайшие несколько лет плавно завершить их работу, сокращая объем вредных выбросов. Пилотную программу рассчитывают запустить в Индонезии, на Филиппинах или во Вьетнаме к масштабной мировой конференции ООН по климату COP26, которая состоится в Глазго (Шотландия) в ноябре.

«Приобретая станцию, которая может находиться в эксплуатации еще полвека, мы можем сделать ее углеродно-нейтральной на пятнадцать лет раньше», — пояснил вице-президент ADB по Восточной и Юго-Восточная Азии Ахмед М. Саид.

«Проблемными местами» данного проекта могут стать нежелание владельцев угольных компаний продать предприятия, а также необходимость проработки плана ликвидации станций после их остановки. При этом на производство электроэнергии загрязняющими природу установками приходится пятая часть мировых выбросов парниковых газов. По прогнозу Международного энергетического агентства, в 2021 году спрос на уголь вырастет на 4,5%, 80% наращенного объема использования ископаемого топлива придется на Азию.