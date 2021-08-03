Минфин России 4 августа проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа, говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На втором аукционе будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, сообщил Минфин.

Данил КЛЯХИН