Минфин России 4 августа проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа, говорится в сообщении ведомства.
Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
На втором аукционе будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, сообщил Минфин.
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