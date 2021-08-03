СберБанк запускает в Москве специальное предложение по ипотечным кредитам от 12 млн рублей на жилье в новостройках, сообщается в релизе финансовой организации.

Кредит по ставке от 7,4% годовых можно получить для покупки квартиры, жилого дома или иного жилого помещения в аккредитованном банком строящемся комплексе.

Оформить ипотеку можно в любом офисе «Сбера» в Москве, при этом недвижимость может находиться в любом регионе России.

Максимальная сумма кредита составляет 60 млн рублей, максимальный срок не должен превышать 30 лет. Первоначальный взнос — от 20%. Выбрать недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.

В СберБанке спрогнозировали сокращение объема выданной ипотеки к концу 2021 года По итогам 2021 года СберБанк выдаст на 10% меньше ипотечных кредитов, чем в рекордном для рынка 2020-м, сообщил РБК зампред правления кредитной организации, руководитель блока «Розничный бизнес» Кирилл Царев. По его мнению, такой результат связан с обновлением льготных программ — выдачи по ним упадут больше чем на треть.

Анна КОМАРОВА