СберБанк запускает в Москве специальное предложение по ипотечным кредитам от 12 млн рублей на жилье в новостройках, сообщается в релизе финансовой организации.
Кредит по ставке от 7,4% годовых можно получить для покупки квартиры, жилого дома или иного жилого помещения в аккредитованном банком строящемся комплексе.
Самые популярные предложения на ипотеку в новостройках
|Название
|Мин. ставка
|от 5.99%
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Лиц.№ 354
|от 7.4%
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Лиц.№ 2272
|от 4.29%
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Лиц.№ 3251
|от 6.05%
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Лиц.№ 1326
|от 3.5%
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Лиц.№ 2272
Оформить ипотеку можно в любом офисе «Сбера» в Москве, при этом недвижимость может находиться в любом регионе России.
Максимальная сумма кредита составляет 60 млн рублей, максимальный срок не должен превышать 30 лет. Первоначальный взнос — от 20%. Выбрать недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.
По итогам 2021 года СберБанк выдаст на 10% меньше ипотечных кредитов, чем в рекордном для рынка 2020-м, сообщил РБК зампред правления кредитной организации, руководитель блока «Розничный бизнес» Кирилл Царев. По его мнению, такой результат связан с обновлением льготных программ — выдачи по ним упадут больше чем на треть.