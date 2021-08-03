Российские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику по итогам основной торговой сессии 3 августа, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,15% и составил 3 793,69 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,11% до отметки 1 637,7 пункта.

Значительный рост котировок по итогам основных торгов продемонстрировали ГДР группы TCS (на 3,53%), акции «АЛРОСы» (на 3,39%), привилегированные акции СберБанка (на 1,6%), акции «Норникеля» (на 1,21%). Снизилась, в частности, стоимость акций «ЛУКОЙЛа» (минус 0,63%), ВТБ (минус 0,38%), «Роснефти» (минус 0,28%).



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова оценивает внешний фон, который влиял на российский фондовый рынок, как умеренно негативный. «На мировых фондовых биржах во вторник не наблюдалось явного импульса к росту, хотя по ходу сессии инвесторы пытались осуществлять покупки. Близость рекордных и локальных максимумов по индексам и сырьевым товарам в условиях летних отпусков и завершения сезона квартальных отчетностей не слишком воодушевляет «быков». Кроме того, ситуация с коронавирусом в Китае и США вновь ухудшилась. В среду особого внимания заслуживают первые ежемесячные данные по американскому рынку труда, которые, вероятно, покажут сохранение темпов роста занятости в частном секторе на уровне июня, что скорее нейтрально для настроений», — отметила аналитик. По ее мнению, ориентиром по индексу Мосбиржи на среду, 4 августа, будет диапазон 3 730—3 830 пунктов.

Данил КЛЯХИН

