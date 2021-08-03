Рубль немного укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами завтра по состоянию на 19:01 мск составил 72,97 рубля, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,54 рубля (минус 19 копеек).



В ходе торгов было проведено около 29 тыс. сделок с долларом почти на 2 млрд долларов и 5,3 тыс. сделок с евро на 299 млн евро. Курсовые диапазоны составили 72,78—73,2 рубля за доллар и 86,46—86,89 рубля за евро.

«В первой половине дня рост валют EM происходил вместе с положительной динамикой фондовых индексов в Европе и фьючерсов в США, а во второй половине дня аппетит к риску на глобальных площадках заметно сократился, сформировав давление на валюты EM. В особенности уход от риска коснулся цен на нефть, где после утренних попыток восстановления котировки снова ушли в заметный минус. К концу рабочего дня нефть марки Brent теряла в стоимости около 1,3%, а в ходе торгов опускалась до 71,05 доллара за баррель, обновив почти двухнедельный минимум», — комментирует обстановку на рынке начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. По его словам, «настроения инвесторов на глобальных рынках остаются достаточно тревожными под влиянием эпидемиологических рисков: заболеваемость в США снова растет, а Китай и ряд других азиатских регионов возвращают антиковидные ограничения».



Ася ШАЛИМОВА