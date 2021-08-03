Банки в июле реструктурировали 77,9 тыс. розничных кредитов против 31,9 тыс. в июне этого года, свидетельствуют данные очередного информационного бюллетеня ЦБ «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса» .

Банк России провел опрос 74 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан за период с 20 марта 2020 года по 28 июля 2021 года. За это время банкам поступило 3 млн 785,7 тыс. обращений заемщиков об изменении условий кредитного договора.

В период с 1 по 28 июля 2021 года поступило 103,6 тыс. заявок. Зафиксирован рост числа обращений на 28,2% по сравнению с предыдущим раундом мониторинга (с 27 мая по 30 июня 2021 года), но он был обусловлен главным образом одномоментной корректировкой системно значимым банком ранее представленных данных, а без учета этого фактора прирост заявок за июль составил бы порядка 72 тыс., что меньше значений за июнь (80,9 тыс.) и за апрель (79,7 тыс.).

Как следует из материалов регулятора, в общей сложности банки с марта-2020 реструктурировали более 2 млн кредитов.

«Количество проведенных реструктуризаций за июль 2021 года составило 77,9 тыс. (в июне этот показатель равнялся 31,9 тыс. заявок). Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам достиг 978 млрд рублей. Прирост данного показателя с 1 по 28 июля 2021 года составил 23,9 млрд рублей против 13,8 млрд рублей за период с 27 мая по 30 июня 2021 года», — отмечается в обзоре с уточнением, что увеличение количества проведенных в июле реструктуризаций и объема ссудной задолженности по сравнению с показателями июня также связано с уточнением системно значимым банком представленной ранее информации.

В числе прочего ЦБ анализирует ситуацию с обращениями заемщиков в банки по поводу предоставления ипотечных каникул. «По состоянию на 28 июля 2021 года поступило 48,7 тыс. обращений о предоставлении ипотечных каникул в соответствии с федеральным законом от 1 мая 2019 года № 76‑ФЗ. За весь период мониторинга ипотечные каникулы фактически были предоставлены по 18,6 тыс. заявлений на сумму 48,1 млрд рублей. Доля фактически проведенных ипотечных каникул составляет 89,1% от одобренных заявок. Отказы получены по 18,3 тыс. требований, в основном из‑за непризнания нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации или превышения максимального размера кредита», — указано в обзоре.

Что касается реструктуризации задолженности юридических лиц, то, согласно информации, полученной от 33 крупнейших банков (включая 12 системно значимых), в период с 20 марта 2020 года по 30 июня 2021 года объем реструктурированной ссудной задолженности превысил 6,1 трлн рублей, или 16,5% от совокупного портфеля обследуемых банков (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства).



Кроме того, по информации от 66 банков (включая все системные), за период с 20 марта 2020 года по 28 июля 2021 года число обращений субъектов МСП в банки с просьбой об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации) составило 207,1 тыс. (рост на 2,1% по сравнению с показателем на 30 июня 2021 года, когда он составлял 202,8 тыс.). В июле в банки поступило 4,3 тыс. обращений против 4,4 тыс. в июне 2021 года. Общее число проведенных реструктуризаций достигло 102,5 тыс., увеличившись на 1,1% по сравнению с показателем предыдущего раунда мониторинга. В июле было проведено около 1,1 тыс. реструктуризаций против 0,8 тыс. в июне. Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 944,4 млрд рублей. В июле 2021 года было проведено реструктуризаций на 8,2 млрд рублей (против 10,8 млрд в июне).

Ася ШАЛИМОВА