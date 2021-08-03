Общий объем торгов на Московской бирже в июле составил 87,3 трлн рублей, это на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Соответствующий отчет опубликован на сайте Мосбиржи.

«Лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок (рост на 40,4%), рынок акций (рост на 30,1%), денежный рынок (рост на 15,9%) и спот-рынок валюты (рост на 9,6%), а также рынок драгоценных металлов (рост в пять раз) и рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (рост в 4,8 раза)», — говорится в сообщении. По всем показателям динамика приведена по сравнению с июлем 2020 года.

На 30,1% — до 2 трлн 13,8 млрд рублей (1 трлн 548,3 млрд рублей в июле 2020 года) — вырос объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями. В то же время объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями сократился и составил 1 трлн 721,6 млрд рублей (1 трлн 965,6 млрд рублей в июле 2020 года).

Также сократился объем торгов на валютном рынке, который по итогам месяца составил 25,8 трлн рублей (27,5 трлн рублей в июле 2020 года). А показатель среднедневного объема торгов составил 1 трлн 170,6 млрд рублей, или 15,8 млрд долларов США.

Данил КЛЯХИН