Общий объем торгов на Московской бирже в июле составил 87,3 трлн рублей, это на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Соответствующий отчет опубликован на сайте Мосбиржи.
«Лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок (рост на 40,4%), рынок акций (рост на 30,1%), денежный рынок (рост на 15,9%) и спот-рынок валюты (рост на 9,6%), а также рынок драгоценных металлов (рост в пять раз) и рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (рост в 4,8 раза)», — говорится в сообщении. По всем показателям динамика приведена по сравнению с июлем 2020 года.
На 30,1% — до 2 трлн 13,8 млрд рублей (1 трлн 548,3 млрд рублей в июле 2020 года) — вырос объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями. В то же время объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями сократился и составил 1 трлн 721,6 млрд рублей (1 трлн 965,6 млрд рублей в июле 2020 года).
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Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
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13.01%
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23.04.2021
погашение
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КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
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11.99%
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13.08.2021
погашение
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Онлайн Микрофинанс
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11.87%
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08.03.2022
погашение
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Мостотрест-7-об
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10.54%
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12.07.2022
погашение
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18.07.2023
погашение
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Также сократился объем торгов на валютном рынке, который по итогам месяца составил 25,8 трлн рублей (27,5 трлн рублей в июле 2020 года). А показатель среднедневного объема торгов составил 1 трлн 170,6 млрд рублей, или 15,8 млрд долларов США.