Эс-Би-Ай Банк вместе с департаментом транспорта Москвы и Московским метрополитеном выпустил новый брелок для бесконтактной оплаты, дополнив его функционал проездной картой «Тройка». Теперь мини-картой можно пользоваться не только как платежным инструментом, но и для оплаты поездок в наземном транспорте и метрополитене, отмечается в сообщении кредитной организации.

Брелок привязан к общему семейному счету, для вывода или пополнения средств достаточно несколько кликов в мобильном приложении «Свой круг». «Пользуясь брелоком как банковской картой, обладатели пакета «Свой круг» также получают доступ к семейной программе лояльности, в которой на выбор даются 24 категории товаров и услуг c повышенным кэшбэком из различных сфер, а также специальные предложения от партнеров банка», — говорится в релизе.

При этом в банке подчеркивают, что брелок не содержит стандартных данных банковской карты, включая CVV/CVC-код.

Пополнение баланса транспортной карты «Тройка» на брелоках Эс-Би-Ай Банка доступно через мобильное приложение «Свой круг», в приложении «Тройка» или на кассах метро.

Клиенты банка могут получить новый брелок с функцией проездной карты «Тройка» бесплатно в офисе финучреждения до конца лета или заказать доставку домой в удобное для себя время.

В банке напоминают, что помимо брелока с «Тройкой» у него есть подобные продукты с функцией социальной карты «Москвенок», по которым осуществляется проход и оплата питания в школах, а также брелоки с интегрированной игровой картой японского развлекательного центра Round1.



«В ближайшее время мы планируем создать супербрелок, который объединит все доступные на сегодняшний день функции: банковской карты, «Москвенка», проездного «Тройка», игрового кошелька в центре Round1 и многое другое», — сообщил директор по развитию розничного бизнеса Эс-Би-Ай Банка Андрей Карманенко.

Ася ШАЛИМОВА