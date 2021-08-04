Рубль немного укрепляет позиции к доллару и евро через час после начала валютных торгов в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:02 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,85 рубля, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 8:01 стоил 86,4875 рубля (минус 7,25 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 72,835—72,9475 рубля за доллар и 86,47—86,66 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

