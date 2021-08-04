В Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) считают необходимым выделить право клиентов финансовых организаций на анонимность в отдельную категорию защиты прав потребителей, пишут «Известия» со ссылкой на мониторинг соблюдения банками прав клиентов при обращении за кредитом, проведенный КонфОП. Сейчас банки даже в ходе предварительной консультации по кредиту требуют паспорт и склоняют к тому, чтобы подать заявку.

КонфОП провела мониторинг состояния защиты прав потребителей кредитных услуг методом тайного покупателя. Представители организации посетили московские офисы десяти крупнейших банков — СберБанка, ВТБ, Альфа-Банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Росбанка, «Открытия», Почта Банка, Промсвязьбанка, Совкомбанка. Они использовали легенду, что нуждаются в кредите не менее 400 тыс. рублей на два года на ремонт при доходе 70 тыс. рублей.

Согласно мониторингу, ни один банк не предоставил кредитный договор для ознакомления. «Большинство из них отказывались давать корректную консультацию без паспорта и заявки на кредит. Менеджеры говорили, что это необходимо, чтобы сделать точный расчет по кредиту», — указали правозащитники.

Во время исследования предъявить паспорт не попросили только в Россельхозбанке, Почта Банке и Совкомбанке. После долгих уговоров расчет сделали почти все (кроме «Открытия»), но менеджеры сразу сообщили, что он очень примерный и на выходе результат будет иным. При этом, как отмечается в мониторинге, сотрудники банков не предупреждают о том, что сведения об обращении за кредитом попадают в кредитную историю. Только в банке «Открытие» посоветовали подавать заявку на кредит в одном банке не чаще раза в месяц, «потому что в противном случае данную информацию увидят другие кредиторы».

Без подачи заявки консультация по кредиту носит совсем условный характер, утверждает председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. «Как отмечали менеджеры банков, разброс ставок может быть очень существенным: например, в СберБанке они находятся в диапазоне 12,9—16,9%, в Почта Банке — 11,9—16,9%, в Промсвязьбанке — от 5,5% до 16,9%. Таким образом, получить представление о последующих платежах по кредиту заемщик не может. Если провести параллель с магазином, то это равносильно тому, как если бы предварительное изучение ассортимента было невозможно, а цена выбранных товаров становилась известна только на кассе», — сказал он.

Как полагают в КонфОП, это приводит к тому, что в случае отказа предоставить паспорт и подать заявку люди не могут осознанно выбрать подходящий именно им кредитный продукт. Если же соглашаются на условия банка, в их кредитной истории появляется соответствующая запись об обращении за деньгами. По мнению Янина, такой подход лишает заемщика возможности сравнить достаточное количество предложений, поскольку одновременная подача заявок в разные банки приведет к понижению его кредитного рейтинга. По его словам, по итогам мониторинга организация сделает запрос в ЦБ с предложениями по регулированию кредитного рынка, которые в том числе касаются вопроса защиты персональных данных и рекомендаций банкам не запрашивать их на этапе консультации.