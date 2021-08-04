ФНС, на которую легли функции одного из основных источников данных для Белого дома и задачи частичного разворота налоговых потоков не от граждан в бюджет, а из бюджета гражданам и бизнесу, структурно изменяется, пишет «Коммерсант» со ссылкой на постановление правительства, подписанного 22 июля, о внесении изменений в постановление № 506 «Об утверждении положения о ФНС».

Согласно постановлению правительства, налоговой службе разрешается иметь 12 заместителей руководителя, «а также в структуре центрального аппарата до 36 управлений по основным направлениям деятельности службы». Такое укрупнение произойдет в рамках уже существующей предельной численности работников центрального аппарата, а также средств бюджета, выделенных ФНС.

Сейчас у руководителя службы Даниила Егорова девять заместителей. До весны их было десять, пока глава правительства Михаил Мишустин не назначил заместителя главы ФНС Дмитрия Вольвача замминистра Минэкономики. В центральном аппарате 26 управлений. Как поясняют в самой службе, новые цифровые тренды порождают новые онлайн-сервисы и платформы. «Поэтому служба разрабатывает новые подходы и решения поставленных государством задач, расширяя линейку своих услуг для граждан, бизнеса и госорганов. В связи с этим функционал и основные направления деятельности ФНС постоянно актуализируются и увеличиваются», — пояснили в ФНС.

Дополнительные сервисы ФНС активно оказывала во время пика пандемии — благодаря ЕГР ЗАГС в пандемию удалось оперативно провести выплаты семьям с детьми. Родителям при этом не нужно было посещать госорганы и собирать справки, весь процесс был организован онлайн. Данные системы ККТ помогли правительству быстро выявить наиболее пострадавшие отрасли экономики и принять меры поддержки бизнеса. Была создана и блокчейн-платформа, позволившая оперативно выдавать таким предприятиям кредиты. Кроме того, обращение к реестрам ЕГРЮЛ/ЕГРИП, дисквалифицированных лиц и обеспечительных мер помогает компаниям и предпринимателям оперативно проверять контрагентов, чтобы избежать рисков при заключении сделок. В реестре субъектов МСП — получателей поддержки фиксируются факты помощи пострадавшему бизнесу.

В ФНС подчеркивают, что на службу возложены и продолжают возлагаться функции, которые не относятся напрямую к налогообложению, — по разностороннему анализу данных, их хранению и защите, а также созданию на их основе новых технологических решений. «Перед службой стоят задачи по оптимизации механизма и сокращению сроков получения налоговых вычетов, разработке аналитического сервиса для анализа показателей деятельности МСП, созданию эталонного и одновременно актуального портрета налогоплательщика и другие цели по исследованию, систематизации и интерпретации данных», — добавили в ведомстве.

Пока способы реализации постановления правительства обсуждаются. В ФНС уверяют, что это не обернется увеличением численности налоговиков. «По сути, у нас уже сейчас отделы работают как управления, — отметил собеседник в службе, добавив, что и к росту числа персонала это не приведет.