📰 Сезонное снижение стоимости овощей борщового набора у поставщиков может не отразиться на полках из-за дефицита транспортных мощностей и двукратного роста цен на перевозки с юга в центр России, пишет «Коммерсант» , уточняя, что этот вопрос обсуждался на совещании у замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова 3 августа. Так, о дефиците транспорта для перевозки картофеля и овощей открытого грунта (морковь, свекла, лук) на совещании заявили представители «Магнита» и X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток»). Кроме того, они отметили, что за последние два месяца перевозчики подняли цены на 10—30%. По словам экспертов, уже сейчас транспортные расходы составляют 25% от стоимости овощей на полках. Фермеры и торговые сети предлагают субсидировать автомобильные перевозки, однако Минпромторг пока настроен проверить перевозчиков с помощью антимонопольной службы.

📰 Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в июле упал примерно на 10%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику по основным игрокам сегмента (по итогам полугодия на них приходилось почти 75% всех продаж). Собеседники на рынке называют причинами такой динамики высокую базу июля 2020 года в сочетании с дефицитом машин, которым не хватает комплектующих, и улучшения этой ситуации участники рынка до конца года не ожидают. Эксперты отмечают, что нехватка запчастей влияет на весь рынок новых автомобилей, но в большей степени касается моделей с самым современным уровнем мультимедиасистем, технически наиболее сложных. Кроме того, в отличие от прошлого лета в этом году потенциальные покупатели машин смогли уехать в отпуск. Аналитики считают, что в ближайшие месяцы спрос будет сокращаться.

📰 Российские банки будут готовы выпускать «зеленые» бонды через три — пять лет, рассказал «Российской газете» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. По его словам, такой срок обусловлен тем, что российским кредитным организациям предстоит проделать довольно долгий путь, включая анализ кредитного портфеля на предмет наличия «зеленых» и социальных проектов, оценку его углеродного следа, разработку стратегий устойчивого развития. Основным подводным камнем при размещении облигаций в формате устойчивого развития является то, что средства от их размещения должны быть направлены на конкретные проекты, оказывающие существенный положительный эффект на окружающую среду или социальную сферу — таких проектов может быть не много, с одной стороны, а с другой, необходимо предусмотреть внутренние процедуры контроля целевого использования средств и прозрачность отчетности, отметил эксперт.



📰 Биржевая цена на бензин АИ-92 побила на торгах 3 августа очередной рекорд стоимости, поднявшись выше 57,6 тыс. рублей за тонну, что, скорее всего, ускорит введение запрета на экспорт из России бензина на три месяца, анонсированный ранее Минэнерго, пишет «Российская газета» . По мнению аналитиков, цены на нефть исчерпали запас для роста. Если они просядут, то снизится стоимость нефтепродуктов в Европе, за которыми тянулись с начала года биржевые цены на бензин в России, отмечают эксперты. Котировки барреля уже отошли от своих максимумов, и сейчас речь идет о том, смогут ли они удержаться выше 70 долларов, а не о преодолении отметки в 80 долларов, говорят участники рынка. По их прогнозам, биржевые котировки моторного топлива скорее всего начнут снижаться и без введения запрета на экспорт, хотя и не потянут за собой цены на АЗС.

📰 Валюты развивающихся рынков на прошлой неделе не показали значительной динамики, их индекс снизился на 0,4%, а рубль, наоборот, закрыл в плюсе четвертый месяц подряд, укрепляясь к доллару максимально долго за последние четыре года, рассказал «Российской газете» финансовый эксперт Дмитрий Чечулин. По его словам, причина такого длительного укрепления рубля кроется в падении доллара, дорогой нефти, сохранении аппетита к риску и затишье на политическом поле. Кроме того, после повышения ключевой ставки на один процент ЦБ смягчил риторику о дальнейшем ужесточении монетарной политики, в результате чего вернулся интерес к российским гособлигациям, отметил эксперт. По прогнозу Чечулина, колебания в паре доллар/рубль в августе продолжатся в диапазоне 72-74. Но ближе к концу месяца при наступлении периода налоговых платежей экспортерами, возможно снижение до минимумов июня 71,51 и ниже. Что касается евро, то до конца августа, возможно, он опустится ниже 86 рублей, заключил он.

📰 СПБ биржа (быв. Санкт-Петербургская биржа), которая является основной российской площадкой по торгам иностранными акциями, намерена запретить брокерам быть маркетмейкерами на других торговых площадках, пишет «Коммерсант» со ссылкой на одного из маркетмейкеров биржи и источников в двух финансовых компаниях. На бирже считают, что это поможет сохранить ликвидность. Однако, по мнению экспертов, фактически это делается в пику Московской бирже, которая развивает торги иностранными акциями лишь год, но планирует увеличить активность в этом сегменте. Участники рынка считают предлагаемое решение «очень жестким и неожиданным», отмечая, что принято оно без обсуждения с ними. По мнению экспертов, такое решение противоречит идеологии НП РТС (основной акционер биржи): не стимулирует конкуренцию, наносит ущерб интересам профучастников, при этом пострадают интересы частных инвесторов, так как на каждой конкретной площадке будет меньше провайдеров ликвидности.



Анна КОМАРОВА