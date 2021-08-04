Для финансирования своей деятельности предприятия Москвы в I квартале 2021 года разместили корпоративных облигаций на 118,2 млрд рублей, следует из данных ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Средневзвешенная процентная ставка составила 7,49%. Свои ценные бумаги выпустили 11 организаций из восьми отраслей экономики, в том числе из сферы торговли, информационных технологий и строительства.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем размещений уменьшился на 8,5%. При этом в I квартале 2021 года на организации Москвы пришелся весь объем выпусков эмитентов Центрального федерального округа.
«Снижение в первом квартале 2021 года объема размещений облигаций предприятиями как в Москве, так и в России в целом произошло на фоне роста доходностей на долговом рынке, то есть повышения стоимости заимствования для бизнеса. Это было обусловлено началом нормализации денежно-кредитной политики Банком России путем повышения ключевой ставки в условиях возросших инфляционных рисков. Кроме того, росту доходности ОФЗ способствовала продажа бумаг нерезидентами. В результате повышение инвестиционной привлекательности государственного долга могло стать мотивом для снижения спроса инвесторов на корпоративные облигации», — прокомментировала заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Тимоничева.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.99%
|
13.08.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.87%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
10.54%
|
12.07.2022
погашение
|Купить
|
МаксимаТелеком-БО-П01
МаксимаТелеком
|
9.93%
|
18.07.2023
погашение
|Купить
Лидером по размещению облигаций на первичном рынке стала транспортная компания, разместившая бумаги на 54 млрд рублей под 7,27% годовых. На нее пришлось более 45% от общего объема выпусков облигаций эмитентов Москвы. Также крупные выпуски ценных бумаг состоялись у предприятий сферы связи и телекоммуникаций (22 млрд рублей со средневзвешенной стоимостью привлечения 7,07% годовых) и черной металлургии (20 млрд рублей, 7,25% годовых).
На облигационном рынке Москвы активность при размещении новых выпусков наблюдалась не только со стороны известных эмитентов, но и со стороны компаний, только выходящих на этот рынок. Так, в I квартале 2021 года впервые свои бумаги выпустило московское торговое предприятие, занимающееся оптовой продажей товаров. Ставка по ее облигациям была самой высокой в указанном периоде (12% годовых). При этом самое низкодоходное предложение было по бумагам организации из сектора строительства и девелопмента — она разместила свои облигации по ставке 5,85% годовых.