Для финансирования своей деятельности предприятия Москвы в I квартале 2021 года разместили корпоративных облигаций на 118,2 млрд рублей, следует из данных ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Средневзвешенная процентная ставка составила 7,49%. Свои ценные бумаги выпустили 11 организаций из восьми отраслей экономики, в том числе из сферы торговли, информационных технологий и строительства.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем размещений уменьшился на 8,5%. При этом в I квартале 2021 года на организации Москвы пришелся весь объем выпусков эмитентов Центрального федерального округа.

«Снижение в первом квартале 2021 года объема размещений облигаций предприятиями как в Москве, так и в России в целом произошло на фоне роста доходностей на долговом рынке, то есть повышения стоимости заимствования для бизнеса. Это было обусловлено началом нормализации денежно-кредитной политики Банком России путем повышения ключевой ставки в условиях возросших инфляционных рисков. Кроме того, росту доходности ОФЗ способствовала продажа бумаг нерезидентами. В результате повышение инвестиционной привлекательности государственного долга могло стать мотивом для снижения спроса инвесторов на корпоративные облигации», — прокомментировала заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Тимоничева.

Лидером по размещению облигаций на первичном рынке стала транспортная компания, разместившая бумаги на 54 млрд рублей под 7,27% годовых. На нее пришлось более 45% от общего объема выпусков облигаций эмитентов Москвы. Также крупные выпуски ценных бумаг состоялись у предприятий сферы связи и телекоммуникаций (22 млрд рублей со средневзвешенной стоимостью привлечения 7,07% годовых) и черной металлургии (20 млрд рублей, 7,25% годовых).

На облигационном рынке Москвы активность при размещении новых выпусков наблюдалась не только со стороны известных эмитентов, но и со стороны компаний, только выходящих на этот рынок. Так, в I квартале 2021 года впервые свои бумаги выпустило московское торговое предприятие, занимающееся оптовой продажей товаров. Ставка по ее облигациям была самой высокой в указанном периоде (12% годовых). При этом самое низкодоходное предложение было по бумагам организации из сектора строительства и девелопмента — она разместила свои облигации по ставке 5,85% годовых.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

