Индекс деловой активности (PMI) сферы услуг российской экономики в июле 2021 года опустился по сравнению с предыдущим месяцем на 3 процентных пункта и составил 53,5 пункта. Это минимальное значение с февраля 2021 года, следует из данных отчета IHS Markit.

«Сезонно скорректированный индекс IHS Markit Российской сферы услуг опустился с июньского показателя 56,5 баллов и составил 53,5 в июле, указав на минимальный рост деловой активности в российской сфере услуг за пять месяцев. Тем не менее, последнее расширение было седьмым подряд и в целом было солидным. Компании сообщали, что рост производства был обусловлен устойчивым клиентским спросом и дальнейшим увеличением новых заказов», — говорится в отчете.

Как отмечают эксперты IHS Markit, давление на производственные мощности продолжало падать, поскольку объемы незавершенных заказов сокращались самыми быстрыми темпами с ноября 2020 года.

При этом российские поставщики услуг стремились перекладывать более высокие затраты на своих клиентов. Рост отпускных цен продлился до тринадцати месяцев подряд и в целом был резким, хотя и самым низким с апреля, отмечается в отчете.