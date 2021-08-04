СКБ-Банк в преддверии нового учебного года запускает акции для держателей карты «Универсальная» и кредитной карты «ДА!». Акции «Снова школа» по кредитной карте «ДА!» и «К школе готов» по «Универсальной» карте продлятся по 31 августа, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«При совершении покупок к новому учебному году в торгово-сервисных предприятиях владельцам карт будут начисляться дополнительные баллы. В категорию школьных товаров вошли магазины игрушек, игр и хобби, книг, одежды, аксессуаров, а также офисных принадлежностей, канцтоваров, художественных и ремесленных изделий», — говорится в релизе.
За каждую оплату товаров по кредитной карте «ДА!» в торгово-сервисных предприятиях с МСС-кодами, участвующими в акции, на бонусный счет клиента СКБ-Банка поступит 10% баллами от суммы покупки.
По «Универсальной» карте, вне зависимости от выбранной категории повышенного начисления баллов, за покупку товаров в торгово-сервисных предприятиях с МСС-кодами, участвующими в акции, на сумму 10 тыс. рублей и более будет начислено 555 бонусных баллов.
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